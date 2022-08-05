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Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, Futbol

Son şampiyon Trabzonspor, sezonu galibiyetle açtı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-2023 sezonu açılış maçında İstanbulspor'u 2-0 yendi.

Mücahit Hüseyin Eroğul, Emrah Oktay   | 05.08.2022
Son şampiyon Trabzonspor, sezonu galibiyetle açtı Fotoğraf: Serhat Çağdaş - AA

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan 2022-2023 sezonun açılış maçının 13. dakikasında, Eren Elmalı'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, kaleci Jensen topu son anda direk dibinden kornere çeldi.

17. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hugo'nun arkaya aşırttığı topu Cornelius kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.

29. dakikada Visca'nın soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Larsen'in kafa vuruşu sonrası top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada Ali Yaşar'ın soldan ortaladığı topa İbrahim Yılmaz ceza sahası içinde kafayla vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

63. dakikada Kağan Miray Bağış'ın sağdan ortasına altıpas önünde iki rakibinin arasından yükselen İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

86. dakikada Trabzonspor skoru 2-0 yaptı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Denswil ceza sahası içinde meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 0-2.

90+2. dakikada Cornelius'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top üstten auta gitti.

Karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazandı.

Şampiyon Trabzonspor 2-0'lık skorla sezona iyi bir başlangıç yaparken, İstanbulspor ise 17 sezon sonra çıktığı Süper Lig'deki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Cornelius sezona iyi başladı

Trabzonspor'un Danimarkalı santrforu Andreas Cornelius, sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Geçen sezon 15'i ligde olmak üzere toplam 17 kez fileleri havalandırarak bordo-mavili takımın şampiyonluğunda büyük rol alan Cornelius, bu sezon da çıktığı 2. resmi maçta 3. kez gol sevinci yaşadı.

Demir Grup Sivasspor ile yapılan Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 2 kez ağları sarsan 29 yaşındaki santrfor, ligin ilk haftasında 2-0 kazanılan İstanbulspor karşılaşmasında da takımının ilk golünü kaydetti.

İki korner skoru belirledi

Trabzonspor'un 2 golü de korner atışı sonrasında geldi.

Karşılaşmada iki takım da net gol pozisyonuna girmekte zorlanırken, bordo-mavili ekip kilidi duran topla açtı.

Maçın 16. dakikasında soldan kullanılan kornerde Cornelius kafayla topu ağlara gönderdi. Mücadelenin 86. dakikasında ise bu kez sağdan kullanılan kornerde arka direkteki Stefano Denswil kafayla vurduğu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Sezonun ilk sarı kartı Ferhat Yazgan'a

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk sarı kartını İstanbulsporlu Ferhat Yazgan gördü.

Müsabakanın 44. dakikasında yaptığı faul sonra hakem Arda Kardeşler'in sarı kart çıkardığı Ferhat, bu sezonun ilk kartını gören futbolcu oldu.


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