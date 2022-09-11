Sivas'ta kazanan çıkmadı

Sivas
13. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Jensen'de kaldı.
29. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ceza alanına ortasında Sabia'ın sert vuruşunda, defanstan seken top oyun alanına döndü. İstanbulspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
31. dakikada Yatabare'nin sağdan ceza alanındaki Gradel'e pasında, İstanbulspor savunması son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
40. dakikada Charisis orta sahadan aldığı topu rakiplerini geçtikten sonra Sabia'ya aktardı. Sabia'nın ceza alanı dışından sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
47. dakikada Yatabare'nin ceza yayı yakınından plase vuruşunda kaleci Jensen, topu güçlükle kornere gönderdi.
59. dakikada Ethemi'nin ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
İstanbulspor 64. dakikada 1-0 öne geçti. Ethemi'nin ceza yayı sol çaprazından sert vuruşunda top filelere gitti: 0-1.
80. dakikada Sivasspor skoru eşitledi. Sabia'nın ceza yayı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Sabia'nın uzak direğe ortasında Goutas, topu kafayla içeri doldurdu. Pozisyonu takip eden Ulvestad'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 tamamlandı.
İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Korkmaz: Kazanamadığımız için üzgünüm
İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaklaşık 15 gündür resmi maç oynamadıklarını anımsattı.
Bazı takımların oynamaktan yorulduğunu, bazı takımların ise oynamayarak ritim kaybettiğine dikkati çeken Korkmaz, "Ligde Fenerbahçe'den sonra ön alan baskısını en iyi yapan İstanbulspor'dur. Bu resmi kayıtlarla sabittir, ikinciyiz bu anlamda." dedi.
Maçın ilk 45 dakikasının bekledikleri gibi olmadığını dile getiren Korkmaz, "Top rakipteyken ön alan baskısını iyi yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü Sivas çok organize bir şekilde atak geliştiremedi." diye konuştu.
Karşılaşmanın ikinci yarısında buldukları alanlara hareketlenerek bağlantı paslarında daha net bir şekilde buluşmaya başladıklarını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:
"Oyunun ivmesi biraz bize dönmeye başladı ve bu dakikalarda golü bulduk. Daha sonra gol yedik ve maç 1-1 bitti. Bizim tarafımızdan bakılırsa rakip kim olursa olsun asla 1 puan için sahaya çıkan bir takım değiliz. İstanbul bir alt ligdeyken bile deplasmanda daha fazla maç kazanan bir takımdı. Bu bizim hem teknik heyet olarak hem kulüp olarak hem de futbolcular olarak futbola bakışımız. Kimle nerede oynarsak oynayalım planımızı kazanmak üzere yaparız. Sivas gibi kuvvetli bir camiadan 1 puan almak iyi gözükebilir ama maçı kazanacağımız anlar vardı. Bu anlamda kazanamadığımız için üzgünüm."
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Gayet iyi oynadık ama istediğimiz ikinci golü bulamadık
emir Grup Sivasspor'un teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, tüm düşüncelerinin maçı kazanmak olduğunu belirtti. Galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Hem Avrupa kupaları hem de ligde devam ediyorsak mutlaka ligin iyi olması gerekiyor." dedi.
Çalımbay, karşılaşmanın ilk yarısında pozisyon vermediklerini dile getirerek, "Gayet iyi oynadık ve iyi de pozisyonlarda geldi. İkinci yarı golü yedikten sonra hem oyuncu değişikliği hem de taktik değişikliği yaptık, golü de bulduk ama istediğimiz ikinci golü bulamadık," diye konuştu.
Oyuncularının üst üste maç oynadığına ve yorgun olduğuna dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:
"Bugün oyunculara hiçbir şey diyemem. Çünkü iki gündür iyi maç yapıyorlar, yorgunlar. İki maç olduğu için şu an sakatımız 6’ya çıktı. Arkadaşlarımızda iki tane kırık var. Ziya bugün ilk yarıda iyi oynarken sakatlandı. Hem Avrupa’yı hem Türkiye’yi beraber götürmek biraz zor. Çünkü çok geniş bir kadro olması gerekiyor, büyük bir bütçen olması gerekiyor, her türlü oyuncuya sahip olman gerekiyor ve oyuncularla çok iyi bir sezon başı geçirmen gerekiyor. O zaman burada yüzde yüz başarılı olursun. Böyle gidersek tabii ki bazı aksilikler mutlaka olacak. Bu ya Avrupa maçlarında ya da ligde olacak. Biz geçen sezon 7'nci 8’inci haftada galip gelebildik. Aynı şekli ve aynı sıkıntıları yine yaşadık. Biraz sabretmemiz gerekiyor. Eğer biz sadece lig oynasaydık şu anda bambaşka puanlarımız olurdu."
Çalımbay, lig fikstürüne tepki göstererek, üst üste maçlar oynayan kırmızı-beyazlı ekibin İstanbulspor ile oynadığı maç saatini de eleştirdi.
Sivasspor'un üç senedir üst üste Avrupa'ya gittiğini anımsatan Çalımbay, "Yine Avrupa'ya gideceğiz ama biraz sabretmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.