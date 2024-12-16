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Spor, Futbol

Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşmaya vardı.

Serhat Zafer  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi

Sivas

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Türk futbolunda önemli bir kariyere sahip, bilgi birikimi ve tecrübesiyle takımımızın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inandığımız teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı. Ömer Erdoğan’a görevinde başarılar diler, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Ömer Erdoğan için 19 Aralık Perşembe günü BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda imza töreni düzenleneceği bildirildi.

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