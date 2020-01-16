Euro
6.53
Dolar
5.86
BIST 100
121,000.90
Altın
1,549.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sivasspor'da Rybalka'nın sözleşmesi askıya alındı

Demir Grup Sivasspor'da Ukraynalı orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka'nın sözleşmesinin askıya alındığı duyuruldu.

Halife Yalçınkaya   | 16.01.2020
Sivasspor'da Rybalka'nın sözleşmesi askıya alındı

Sivas

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Serhiy Rybalka ile aramızdaki mevcut TFF profesyonel futbolcu sözleşmesi, oyuncumuzun sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasından dolayı haziran ayına kadar geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.

Rybalka, bu sezon oyuna sonradan dahil olduğu Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında kırmızı-beyazlı formayı giymişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor

Benzer haberler

Sivasspor'da Rybalka'nın sözleşmesi askıya alındı

Sivasspor'da Rybalka'nın sözleşmesi askıya alındı

Lider Sivasspor'u ilk yarıda taraftarları yalnız bırakmadı

Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor

Çaykur Rizespor-Galatasaray kupa maçında tur İstanbul'a kaldı

Çaykur Rizespor-Galatasaray kupa maçında tur İstanbul'a kaldı
Kayserispor - Fenerbahçe maçında gol sesi çıkmadı

Kayserispor - Fenerbahçe maçında gol sesi çıkmadı
Sivasspor'dan kupada farklı galibiyet

Sivasspor'dan kupada farklı galibiyet