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Spor, Futbol

Belhanda: Galatasaray'da kalacağıma bahse girerim

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Yunus Kaymaz   | 16.01.2020
Belhanda: Galatasaray'da kalacağıma bahse girerim

İstanbul

Twitter'daki sosyal medya hesabından başka bir kullanıcıya yanıt veren 29 yaşındaki Younes Belhanda, "Galatasaray'da kalacağıma bahse girerim. Sezonun ilk yarısı zordu ancak üç yılda alınacak üçüncü şampiyonluk var." ifadelerini kullandı. 

Faslı futbolcunun sözleşmesi gelecek yıl mayıs sonunda bitecek.

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