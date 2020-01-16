İstanbul
Twitter'daki sosyal medya hesabından başka bir kullanıcıya yanıt veren 29 yaşındaki Younes Belhanda, "Galatasaray'da kalacağıma bahse girerim. Sezonun ilk yarısı zordu ancak üç yılda alınacak üçüncü şampiyonluk var." ifadelerini kullandı.
Moi aussi je parie que je vais rester ! 🙄😂— Younes Belhanda (@ynsbelhanda) January 16, 2020
La 1re partie de saison a été difficile mais il y a Un 3e titre en 3 ans à aller chercher !! #ouskout🤫 #2021
Faslı futbolcunun sözleşmesi gelecek yıl mayıs sonunda bitecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.