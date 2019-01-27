Sivasspor ile Trabzonspor yenişemedi

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
2. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.
4. dakikada Diabate'nin sağdan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.
22. dakikada Rodallega'nın ceza yayı içerisinden şutunda kaleci Tolgahan Acar topu kontrol etti.
40. dakikada Ekuban'ın ceza alanı sağ çaprazından dar açıdan etkili vuruşunda son anda araya giren Ziya Erdal meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
45. dakikada Rybalka'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
47. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi’nin sağdan ceza sahasına ortasında kale alanında iyi yükselen Rodellaga'nın kafa vuruşunda top, kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.
51. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
53. dakikada Muhammed Demir'in pasında ceza alanında topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.
64. dakikada Rybalka'nın ceza alanı dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta üst direkten oyun alanına dönen topu Kamil Ahmet Çörekçi tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.
73. dakikada Sivasspor öne geçti. Soldan ceza alanına giren Emre Kılınç'ın arka direğe ortasında Kone, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
75. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Nwakaeme'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodellaga'nın pasında Abdulkadir Parmak'ın ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelere gitti: 1-1
84. dakikada Yusuf Yazıcı'nın soldan ceza alanına ortasında Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra auta gitti.
Mücadele 1-1 sona erdi.
Muhabir: Önder Felek