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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Renato Dell'Ara Stadyumu'nda İtalya ile oynanan özel maç sonrası basın toplantısı düzenliyor
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Spor, Futbol

Milli futbolcu Ozan Kabak sakatlandı

A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Ozan Kabak, İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

Hilmi Sever  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Milli futbolcu Ozan Kabak sakatlandı

BOLOGNA

Milli futbolcu, Bologna'da yapılan mücadelenin 38. dakikasında Retegui ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak acı içinde yerde kaldı. Dizini tutan Ozan'a ilk müdahale saha içinde sağlık ekibi tarafından yapıldı. Milli futbolcu daha sonra sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ozan Kabak'ın muayene ve tetkiklerinin yapılması için hastaneye götürüldüğünü, detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağını açıkladı.

Milli futbolcular ile İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, sedyeyle oyun alanından çıkartılırken Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Müsabakada Ozan Kabak'ın yerine Merih Demiral oyuna dahil oldu.

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