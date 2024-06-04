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Spor, Futbol

Galatasaraylı Mauro Icardi, Erden Timur için veda mesajı yayımladı

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekiliği görevinden ayrılan Erden Timur için veda mesajı yayımladı.

Can Öcal  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Galatasaraylı Mauro Icardi, Erden Timur için veda mesajı yayımladı

İstanbul

Arjantinli yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın. Ne kadar güçlü olursa olsun birlikte göğüs gerdik fırtınalara ve hep galip çıktık. Bugün aşık olduğun kulübe veda ediyorsun ve çok az kişi bunu biliyor. Bitti diye ağlama, oldu diye gülümse. Eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler."

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