Sivasspor ile Trabzonspor berabere kaldı

Sivas
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Net Global Sivasspor ile Trabzonspor, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarı
Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın 5. dakikasında Trezeguet'in sağ kanattan ortasında topa ceza sahası dışından Cihan Çanak vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
20. dakikada Dragus sağdan taşıdığı meşin yuvarlığı içeri çevirdi, Trezeguet'nin ceza sahası dışından vurduğu top, auta çıktı.
25. dakikada orta sahada topla buluşan Turgunboev, meşin yuvarlığı rakip ceza sahası içine kadar taşıdı. Turgunboev'in golcü oyuncu Manaj'a pasında topu savunma uzaklaştırdı.
30. dakikada Turgunboev'in müdahalesiyle yerde kalan Bardhi'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, Nikolic, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
36. dakikada Charisis'in ara pasında topla buluşan Pritchard'ın sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlığı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarı
50. dakikada Pritchard sol kanattan getirdiği topu, ceza sahası içerisindeki Turgunboev'e pas verdi. Turgunboev'in sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.
54. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortaladığı meşin yuvarlağa ceza sahası içerisinde Bardhi ayak içiyle vurdu, top auta gitti.
61. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortaladığı topa Uğur Çiftçi sert vurdu, üst kale direğine çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
66. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada meşin yuvarlağa Turgunboev sert vurdu, Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
81. dakikada Menig'in sağ kanattan taşıdığı topa Pritchard, ceza yayı bölgesinden sert vurdu, Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
Abdullah Avcı kadroda değişikliğe gitti
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla oynanan müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda değişikliğe gitti.
Karadeniz temsilcisi, Sivasspor maçına Uğurcan Çakır, Barisic, Denswil, Savic, Malheiro, Trezeguet, Cihan Çanak, Okay Yokuşlu, Bardhi, Visca ve Dragus ilk 11'iyle çıktı.
Avcı, Eren Elmalı yerine Barisic, Lundstram yerine Okay Yokuşlu, Ozan Tufan'ın yerine Trazeget ve Mendy'nin yerine Bardi'ye kadroda şans verdi.
Trabzonspor taraftarlarının bulunduğu tribüne, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün fotoğrafının yer aldığı "İyi ki varsın Eren" yazılı pankart asıldı.
Net Global Sivasspor'un kadrosu
Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, ligin ilk maçında Trabzonspor karşısında ilk 11'de Nikolic, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Emrah Başsan, Charisis, Turgunboev, Pritchard ve Manaj'a şans verdi.
Sivasspor taraftarları karşılaşmaya ilgi göstermezken Trabzonspor taraftarları kendilerine ayırılan tribünden maçı takip etti.
Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz da izledi.
Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz, maç öncesinde saha kenarında tribünleri selamladı.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, karşılaşma öncesinde Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz'a plaket ve Sivasspor forması verdi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a plaket taktim etti.
"Futbolda adaleti, birliği, beraberliği sağlamak en büyük görevimiz"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile maçı izlediklerini belirtti.
İlk maçın Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanmasının güzel tesadüf olduğunu aktaran Otyakmaz, "Bu beraberliğin şehrimiz için çok iyi olduğunu gördük. Maçtan önce Trabzonspor taraftarlarının şehir içerisinde gezdiğini gördük. Bu gerçekten özlenen bir tabloydu." dedi.
Tablodan çok memnun olduklarını vurgulayan Otyakmaz, "doğru iş" yaptıklarını ifade etti.
Sivasspor Yönetim Kurulu'nun elinden gelen her şeyi yaptığını dile getiren Otyakmaz, yeni transferlerin katkısının sahaya olumlu anlamda yansıdığını dile getirdi.
Otyakmaz, gözünün arkada olmadığını vurgulayarak, "Ama önümüze baktığımız zaman çok önemli işlerimiz var. Gerçekten futbolda adaleti, birliği, beraberliği sağlamak en büyük görevimiz. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah Allah bize yardım eder." diye konuştu.
"İzleyenler keyif aldı"
Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, 14 bin civarında taraftarın karşılaşmayı izlediğini belirterek, "Yavaş yavaş artık birliğimizi artırıyoruz." dedi.
Karşılaşmanın "Trabzonspor sistemleri ve taktikleriyle" geçtiğini anlatan Uygun, "Bir nevi biz de satranç oynadık. Biz de onların hamlelerine karşı hamleler yaptık." diye konuştu.
Yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini dile getiren Uygun, şunları kaydetti:
"5-6 tane yüzde 100 gol pozisyonuna girdik. Maalesef golü atamadık, izleyenler keyif aldı. Bir tek güzel olmayan taraf sahamızın çimiydi. Transferlerimiz geliyor, yarın inşallah bir yıldız futbolcuyu daha yönetimimiz kadromuza katacak. Bununla beraber hafta sonuna kadar da 2-3 tane daha takviye yapacağız. Kalan haftalarda da 2-3 tane daha alarak yaklaşık 6-7 transferle rekabeti arttıracağız. Bahattin Eken başkanla beraber başarmak için 'bismillah' dedik başlıyoruz."
"Trabzonspor vazgeçmez, ben de vazgeçmem"
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda Net Global Sivasspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolun "iyileştirme gücün" dikkati çekerek "Dilimizi, üslubumuzu buna göre kullanıp, bunun iyileştirme gücünden faydalanırız." dedi.
Karşılaşmanın ilk 35 dakikasının istedikleri ve planladıkları gibi geçtiğini anlatan Avcı, "Merkezden vuramadığımız, atamadığımız final pasları vardı. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu ama 35. dakikadan sonra bireysel hatalarımız oldu. Bireysel hatalarımızdan dolayı rakibi devreye soktuk." diye konuştu.
Sivasspor'un geçen sezon da 5-4-1 sistemini iyi oynayan bir takım olduğunu vurgulayan Avcı, "Topa sahip olduğun zaman tam karşında 10'lu bir set var, bu oyunu aşmak çok kolay olmuyor. İkinci yarı itibariyle bizim için kazanma fırsatı da geldi, ama rakibe de geldi. Kazanmak bizi çok ileri götürecekti ama bu oyunda bunlar var." iadelerini kullandı.
Perşembe günü EFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla oynayacaklarını anımsatan Avcı, bu maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade etti.
Takımının hedefleri hakkında da bilgi veren Avcı, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Trabzonspor zirveye oynayacaktır, yarışın içinde olacaktır. Trabzonspor vazgeçmez, ben de vazgeçmem. Transferlerimizi oyun planlarına göre yapıyoruz. Çünkü Trabzonspor büyük bir kulüptür, ona göre oyun oynaması lazım. Ona göre oyuncu profilleri olması lazım. Trabzonspor yarışacaktır, bu takım iyi bir takım olacak. Bu takımın temellerini atıyorum, onun için bu takımın neler yapabileceğini daha sonra görecekler. Eksiklerimiz az kaldı, tamamlanacak. Eleştirenler olacak ama dilimizi, üslubumuzu doğru kullanmak gerekiyor. Bir oyun oynuyoruz ve oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Yüz kızartıcı bir suç işlemiyoruz. Taraftara saygım çok büyük, net bir şekilde bunu söylüyorum. Ben vazgeçmem, bu takım çok iyi bir takım olacak. O zaman daha net görecekler nasıl olduğunu."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.