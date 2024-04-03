Sivasspor 3 puanı tek golle aldı

Sivas
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
15. dakikada Appindangoye'nin uzun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Azizbek'in vuruşunda, kaleci Sirigu topu kornere çeldi.
19. dakikada Uğur Çiftçi'nin sağ kanattan ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşunda, kaleci Sirigu son anda topu kurtardı.
22. dakikada Salih Dursun'un sağ kanattan yaptığı ortada Lasagna'nın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural çizgi üzerinde güçlüklü topu kontrol etti.
26. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda defanstan seken top Camara'nın önünde kaldı. Camara'nın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
31. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Manaj'ın sert vuruşunda, kaleci Sirigu topu uzaklaştırdı.
36. dakikada Emre Mor'un ara pasında kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kalan Lasagna'nın kötü vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.
40. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Manaj, topun gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İkinci yarı
66. dakikada Mendes'in sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Eysseric'in vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu güçlükle kurtardı.
74. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde topla buluşan Eysseric'in vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural ayakları ile meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
82. dakikada Eysseric'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mendes'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
84. dakikada Koita'nın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Manaj'ın vuruşunda, kaleci Sirigu topu kurtardı.
89. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj'ın vuruşunda, top kaleci Sirigu'nun sağından ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşma 1-0 sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.