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Spor, Futbol

Sinan Gümüş Galatasaraylı taraftarlardan özür diledi

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı taraftarlarla ilgili "Suriyeli" benzetmesinden dolayı özür diledi.

Ercan Doğan   | 15.04.2019
Sinan Gümüş Galatasaraylı taraftarlardan özür diledi

İstanbul

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, takımının Fenerbahçe ile yaptığı derbi maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlarla ilgili "Suriyeli" benzetmesinden dolayı bir özür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı oyuncu, takımın derbi maç için tesislerden ayrılması sırasında taraftarların uğurlamasını çeken Diagne'nin videosuna yansıyan sözlerinden dolayı özür diledi.

"Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa hepsinden özür dilerim"

Sinan Gümüş, Instagram hesabında yer alan mesajında, "Kesinlikle kötü niyetle olmayan bir sözümün yanlış anlaşılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa hepsinden özür dilerim." ifadelerini kullandı.


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