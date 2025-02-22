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Spor, Futbol

Seyrantepe'deki derbilerde Fenerbahçe istediğini alıyor

Fenerbahçe, bu sezona kadar Galatasaray ile Seyrantepe'de oynadığı derbilerde istediği sonuçları aldı.

Can Öcal  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Seyrantepe'deki derbilerde Fenerbahçe istediğini alıyor

İstanbul

Sarı-kırmızlılar, 24 Şubat Pazartesi günü Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacağı derbide rakibini RAMS Park'ta 16. kez konuk edecek.

15 Ocak 2011 tarihinde Hollanda ekibi Ajax ile oynanan özel maçla açılan Seyrantepe, biri Süper Final olmak üzere toplamda 15 Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yaptı. Sarı-lacivertliler, söz konusu 15 maçın 10'unda mağlubiyet görmedi. Karşılaşmalarda 5'er kez Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyeti yaşandı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

RAMS Park'taki ilk derbiyi Fenerbahçe kazandı

RAMS Park'ta oynanan ilk derbiden galibiyetle ayrılan taraf Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertliler, 18 Mart 2011 tarihinde Seyrantepe'de oynanan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin gollerini Semih Şentürk ve Alex de Souza kaydederken, Galatasaray'ın tek golünü Colin Kazım-Richards attı.

Bu karşılaşma, aynı zamanda Galatasaray'ın yeni evi Seyrantepe'de yaşadığı ilk mağlubiyet olarak kayıtlara geçti.

Gollerde Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor

RAMS Park'ta yapılan derbilerde sarı-kırmızılı takımın gol sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

"Cimbom", son 14 yılda sahasında oynanan 15 maçta 16 kez fileleri havalandırırken, Fenerbahçe de rakibine 13 golle karşılık verdi. Ayrıca RAMS Park'ta iki takım arasında oynanan maçlarda 4 karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

En golcü oyuncu Sneijder

RAMS Park'taki derbilerde en fazla gol atan oyuncu Galatasaraylı Wesley Sneijder oldu.

Hollandalı yıldız oyuncu, RAMS Park'taki maçlarda sarı-lacivertlilere 3 gol kaydetti. Sneijder'i 2'şer golle Selçuk İnan, Nicolo Zaniolo ve Alex de Souza takip etti. Colin Kazım-Richards, Semih Şentürk, Emmanuel Eboue, Johan Elmander, Felipe Melo, Miroslav Stoch, Reto Ziegler, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Josef de Souza, Ryan Donk, Martin Linnes, Mathieu Valbuena, Jailson, Kerem Aktürkoğlu, Mesut Özil, Miguel Crespo, Mauro Icardi ve Çağlar Söyüncü de derbide birer gol kaydetti.

Ayrıca Fenerbahçeli Bekir İrtegün, 16 Aralık 2012'de oynanan derbide kendi kalesine bir gol attı.

RAMS Park'taki derbiler

Stadın açıldığı 15 Ocak 2011 tarihinden itibaren ligde Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbilerin sonuçları şu şekilde:

SezonTarihSonuçlar (GS-FB)
2010-201118.03.20111-2
2011-201207.12.20113-1
2011-201222.04.20121-2
2012-201316.12.20122-1
2013-201406.04.20141-0
2014-201518.10.20142-1
2015-201613.04.20160-0
2016-201723.04.20170-1
2017-201822.10.20170-0
2018-201902.11.20182-2
2019-202028.09.20190-0
2020-202127.09.20200-0
2021-202221.11.20211-2
2022-202304.06.20233-0
2023-202419.05.20240-1
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