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Spor, Futbol

Sergen Yalçın Evkur Yeni Malatyaspor yolunda

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, teknik direktör Sergen Yalçın ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Orhan Yoldaş   | 09.06.2019
Sergen Yalçın Evkur Yeni Malatyaspor yolunda

Malatya

Gevrek, kulübün genel kurulunda yaptığı konuşmada, sezona bu sene erken başlayacaklarını, hem Avrupa kupalarında hem de ligde mücadele edeceklerini söyledi.

Bu süreçte en büyük güçlerinin taraftar olacağını anlatan Gevrek, "Teknik direktör konusu da çok önemli. Prensipte anlaştığımız Sergen Yalçın hocamızla kulübü daha iyi yerlere taşıyacağız. Prensipte anlaştık, önümüzdeki günlerde de resmi imzayı atacağız. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.


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