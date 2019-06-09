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Spor, Futbol

İşitme engelli milliler çeyrek finalde

İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

Muhammed Ali Timur   | 09.06.2019
İşitme engelli milliler çeyrek finalde

Ankara

Yunanistan'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip grubundaki son maçında Macaristan ile karşılaştı.

Karşılaşmadan 8-0'lık skorla galip ayrılan milliler, A Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamladı. Türkiye, gruptaki ilk maçında Danimarka'yı 6-1, ikinci maçında ise İrlanda'yı 6-0'lık skorlarla yenmişti.

Milliler çeyrek finalde Yunanistan ile karşılaşacak

Milli takım, çeyrek finalde turnuvaya ev sahipliği yapan Yunanistan ile eşleşti. Müsabaka, yarın saat 18.00'de oynanacak.


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