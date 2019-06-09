İşitme engelli milliler çeyrek finalde

Ankara
Yunanistan'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finale yükseldi.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip grubundaki son maçında Macaristan ile karşılaştı.
Karşılaşmadan 8-0'lık skorla galip ayrılan milliler, A Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamladı. Türkiye, gruptaki ilk maçında Danimarka'yı 6-1, ikinci maçında ise İrlanda'yı 6-0'lık skorlarla yenmişti.
Milliler çeyrek finalde Yunanistan ile karşılaşacak
Milli takım, çeyrek finalde turnuvaya ev sahipliği yapan Yunanistan ile eşleşti. Müsabaka, yarın saat 18.00'de oynanacak.
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