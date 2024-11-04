Samsunspor sahasında kazandı

Samsun
İlk yarı
12. dakikada Samsunspor'un sol taraftan kazandığı serbest atışı kullanan Zeki Yavru'nun arka direğe ortasına iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda, kaleci Kenan Piric yatarak topu bloke etti.
16. dakikada ev sahibi takımın atağında Moundilmadji'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric iki hamlede önledi.
34. dakikada ONVO Antalyaspor'un atağında Erdal Rakip'in ceza sahası dışından yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk'u geçen top az farkla auta çıktı.
45. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Bola'nın yerden ortasında ceza sahasında defansa çarpan top Moundilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında Holse, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı
46. dakika ONVO Antalyaspor atağında Gaich'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu kornere çeldi.
49. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Schindler'in sağ taraftan kullandığı taç atışında ceza sahası içinde ön direkte topla buluşan Moundilmadji'nin arka direğe ortasında, Dimata meşin yuvarlağı göğsü ile filelere gönderdi: 2-0
82. dakikada ev sahibi takımın ani gelişen atağında Moundilmadji kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda Piric'ten dönen top yine Moundilmadji'nin önünde kaldı. Moundilmadji'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda, Antalyaspor savunması kaleye yönelen meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı.
Karşılaşma Samsunspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.