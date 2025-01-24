Samsunspor evinde kazandı

Samsun
12. dakikada Reeder Samsunspor atağında Ntcham'ın ceza sahası çizgisinin hemen dışından sert vuruşunda, top, kale direğinin yanından auta gitti.
44. dakikada ev sahibi takımın atağında sol taraftan çalımlarla ceza sahası içine giren Bola'nın şutunda, son anda defansa çarpan top kornere çıktı.
45. dakikada Reeder Samsunspor 1-0 öne geçti. Holse'nin ceza sahası içine ortasında Satka'ya çarpan top Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vole vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'ın yanından ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısını Reeder Samsunspor 1-0 önde tamamladı.
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle stadyumda müzik çalınmadı.
İkinci yarı
47. dakikada Gaziantep FK 1-1 eşitliği yakaladı. Okan Kocuk'un ceza sahası içinde kısa düşen pasında top Kenan Kodro'nun önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
52. dakikada ev sahibi takımın atağında Zeki Yavru'nun pasında ceza sahası içinde Holse, kaleci Mustafa Burak Bozan ile karşı karşıya kaldı. Danimarkalı oyuncunun vuruşunda, Mustafa'nın göğsüne çarpan top kornere gitti.
57. dakikada misafir takımın atağında N'Diaye'nin ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.
84. dakikada Reeder Samsunspor 2-1 üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi takımın sol çaprazdan atağında Bola'nın ceza sahasına ortasında Ercan Kara'nın indirdiği topu Soner Aydoğdu, filelerle buluşturdu: 2-1
88. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Lungoyi'nin ceza sahası içinden aşırtma şutunda, top üst direği sıyırarak auta gitti.
Karşılaşma Reeder Samsunspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maç öncesinde de hem yangında hem de 20 Ocak 1989 yılındaki trafik kazasında hayatını kaybeden Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan, 1 dakikalık saygı duruşu ile anıldı.
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