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Spor, Futbol

Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4 golle geçti Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

17. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Winck'in Emre Kılınç'ı düşürmesinin ardından hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. 19'uncu dakikada Ntcham'ın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

27. dakikada Samsunspor bir penaltı daha kazandı. Korner sonrasında meşin yuvarlağa Opoku'nun eliyle temas etmesinin ardından hakem Çağdaş Altay, VAR incelemesi sonrasında penaltıya hükmetti. 28'inci dakikada penaltıda bir kez daha topun başına geçen Ntcham'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

31. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Brekalo'nun sağdan ortasında aut çizgisine yönelen topu takip eden Winck'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Aytaç Kara, altıpastan kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.

68. dakikada Samsunspor'un beraberlik golü geldi. Emre Kılınç'ın sağdan verdiği pasla ceza sahası önünde topla buluşan Holse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

71. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

77. dakikada Samsunspor skoru 3-1 yaptı. Opoku'nun faulü sonrasında sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Zeki Yavru, meşin yuvarlağı yerden ceza sahası önündeki Holse'ye çıkardı. Bu oyuncu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

86. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Dimata'nın soldan içeri çevirdiği topu Tait, ceza sahası içinde ağlara yolladı: 1-4.

Samsunspor, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

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