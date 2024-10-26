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Spor

BAE'nin Ankara Büyükelçiliği "dostluk maçı" düzenledi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği tarafından organize edilen Dostluk ve Spor Günü etkinliği kapsamında futbol müsabakası yapıldı.

Halil İbrahim Avşar  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
BAE'nin Ankara Büyükelçiliği "dostluk maçı" düzenledi Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

BAE'nin Ankara Büyükelçiliğince iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek ve sporun birleştirici gücüne vurgu yapmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, dostluk maçı oynandı.

Gölbaşı Stadı'ndaki maçta BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, milletvekilleri, ampute milli futbolcu Barış Telli, eski futbolcular, teknik direktörler ve federasyon başkanları forma giydi.

Kırmızı takımın başında Saffet Sancaklı yer alırken, beyaz takımın teknik direktörlüğünü Ünal Karaman yaptı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlar için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Zahiri, karşılaşma öncesi yaptığı konuşmada, "Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz, arkadaşlıktan, dostluktan başka kazanan bilmiyoruz. Kazanan dostluk olsun." dedi.

"Dostluk kazansın." diyen TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise maçın başlama vuruşunu yaptı.

Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı karşılaşmayı, 7-5 kırmızı takım kazandı. Maçın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi.

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