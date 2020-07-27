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Spor, Futbol

Sakatlanan Mbappe, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını kaçıracak

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG) Kylian Mbappe, 12 Ağustos'ta takımının Atalanta'ya karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını kaçıracak.

Berad Büyük   | 27.07.2020
Sakatlanan Mbappe, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını kaçıracak

İstanbul

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, PSG'nin Saint-Etienne'i 1-0 yendiği Fransa Kupası finalinin 26. dakikasında sağ ayak bileğindeki burkulma yaşayan Mbappe'nin, sahalardan 3 hafta uzak kalacağı duyuruldu.

Bu sezon 34 maçta 30 gol atan Mbappe, 12 Ağustos'ta Lizbon'da sekizli final formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, takımının Atalanta ile karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek. 

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