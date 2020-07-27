AA Spor Masası'nın konuğu Ahmet Nur Çebi olacak

İstanbul
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.
AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Çebi, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.
AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 12.30'da başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.