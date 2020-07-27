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Ankara'nın Söğütözü semtinde bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı.
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Spor, Futbol

AA Spor Masası'nın konuğu Ahmet Nur Çebi olacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, AA Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Ercan Çakar   | 27.07.2020
AA Spor Masası'nın konuğu Ahmet Nur Çebi olacak

İstanbul

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Çebi, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.

AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 12.30'da başlayacak.

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