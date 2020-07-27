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Lucescu 4 gün önce anlaştığı Dinamo Kiev'den ayrıldı

Ukrayna 1. Futbol Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'de teknik direktörlük görevine getirilen Rumen Mircea Lucescu, taraftarın kendisine gösterdiği tepki nedeniyle istifa etti.

Berad Büyük   | 27.07.2020
Lucescu 4 gün önce anlaştığı Dinamo Kiev'den ayrıldı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

İstanbul

Romanya basınına açıklama yapan teknik direktör Mircea Lucescu, dört gün önce getirildiği Dinamo Kiev teknik direktörlüğü görevinden vazgeçtiğini belirtti.

Kulüp yöneticilerine kendisine güvendiği için teşekkür eden Lucescu, "Ama takımın desteğine ihtiyaç duyduğu taraftar gruplarının bana düşmanlık beslediği bir atmosferde çalışmak imkansız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'i 12 yıl çalıştırdığı için Dinamo Kiev taraftarlarınca eleştirilen 74 yaşındaki çalıştırıcı, "Hiçbir zaman korkak olmadım. Daha önce rakip takımlar Galatasaray'dan Beşiktaş'a, Dinamo Bükreş'ten Rapid Bükreş'e geçiş yaptım. İki takımda da taraftarlar tarafından iyi karşılandım ve ikisinde de şampiyonluk yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Türk taraftarların yakından tanıdığı Lucescu, Galatasaray'ı 2000-02, Beşiktaş'ı 2002-04, A Milli Takımı ise 2017-19 yıllarında çalıştırmıştı.

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