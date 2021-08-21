Rize'de golsüz beraberlik

Rize
Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.
6. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında, orta sahadan atılan uzun pasla topla buluşan Ahmet Musa, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu sırada araya giren Cemali'nin, rakibinden önce dokunduğu top kornere çıktı.
9. dakikada Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Cemali’nin ceza sahasına ortasında Dabo’nun kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Viviano sağından kornere gönderdi.
20. dakikada Fatih Karagümrük’ten Hedenstad’ın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, barajdan seken meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.
50. dakikada sol kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında, Efe’nin pasında topla buluşan Balkovec'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği topu, kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.
72. dakikada rakip ceza sahası önünde topla buluşan Çaykur Rizespor'dan Alper Potuk'un şutunda, top üstten auta gitti.
86. dakikada soldan gelişen Fatih Karagümrük atağında Tunay Torun topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Gökhan'ı geçen topu Alberk kalenin önünden uzaklaştırdı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.