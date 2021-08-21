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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Almanya'nın Leipzig ekibinde forma giyen Norveçli futbolcu Alexander Sörloth'un transferi konusunda anlaşmaya varıldığına yönelik haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ercan Çakar   | 21.08.2021
Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen 'Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon avroluk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.' haberi doğru değildir. Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır." denildi.

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