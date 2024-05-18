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Spor, Futbol

Rize'de gol yok

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa mücadelesi, 0-0 bitti.

Fikret Delal  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
Rize'de gol yok Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

15. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yer tutan Muammer Sarıkaya'nın kafa vuruşunda, top az farkla direğin üstünden auta çıktı.

17. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası arka direğe ortasında Mocsi, sol ayak içi plase ile topu penaltı noktasına indirdi. Akintola'nın vuruşunda filelere gitmekte olan top, savunma oyuncusuna çarparak oyun alanına geri döndü.

37. dakikada kazanılan faul atışında Hajrodinovic'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Hojer'in ters vuruşunda iyi yer tutan kaleci Tarık Çetin, yatarak filelere gitmekte olan topu önledi.

Maçın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

48. dakikada Gökhan Gül'ün sağ taraftan ceza sahasına uzun taç atışında, Ngoy'un yakın mesafede yerden seken topa kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin, uzanarak mutlak golü çelmeyi başardı.

67. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, sağ taraftan Hajrodinovic'in ortasında, penaltı noktasında yükselen Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda top üsten dışarı çıktı.

75. dakikada Olawoyin'in sol çaprazda iki rakibinden sıyrıldıktan sonra yaklaşık 25 metreden sert şutunda, yan direğe vuran top oyun alanına geri döndü.

90. dakikada Varesanovic'in sağdan ceza yayı üzerine pasında, Akintola'nın kontrol edip vuruşunda kaleci Gianniottis, uzanarak topu çelmeyi başardı.

90+3. dakikada kazanılan faul atışında Hajrodinovic'in şutunda kaleci Tarık Çetin, topu direk dibinde çelmeyi başardı. Da Costa'nın önünde kalan topa ikinci kez vuruşunda bu kez direğe çarpan top auta çıktı.

Karşılaşma, 0-0 tamamlandı.

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