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Spor, Futbol

Rapid Wien kafilesi, Trabzon'a geldi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Avusturya'nın Rapid Wien takımı, Trabzon'a geldi.

Enes Sansar  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Rapid Wien kafilesi, Trabzon'a geldi Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Trabzon

Trabzon Havalimanı'na ulaşan kafilede, futbolcular ve teknik ekibin yanı sıra taraftarlar da yer aldı.

Papara Park'ta akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak takım, otobüsle kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.

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