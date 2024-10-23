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Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Slovenya'da Celje ile karşılaşacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci maçında yarın deplasmanda Slovenya'nın Celje takımıyla karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Slovenya'da Celje ile karşılaşacak

Celje

Celje Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 19.45'te başlayacak.

Müsabakayı Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Oleksii Derevinskyi yönetecek. Derevinskyi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Viktor Matyash ve Viktor Nyzhnyk yapacak.

RAMS Başakşehir, Konferans Ligi'nde oynadığı ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. Celje de ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'e 3-1 yenildi.

Başakşehir'de sakatlığı bulunan Serdar Gürler maçta forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte isimleri UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo da müsabakada görev yapamayacak.

Celje'nin teknik direktörü Albert Riera

Slovenya ekibi Celje'nin teknik direktörlüğünü, bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması giyen İspanyol Albert Riera yapıyor.

Albert Riera, 2011-2014 yıllarında üç sezon forma giydiği sarı-kırmızılı takım ile 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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