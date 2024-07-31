RAMS Başakşehir, San Marino'da tur için sahaya çıkacak

İstanbul
San Marino Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.
Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan Granit Maqedonci yönetecek. Maqedonci'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Robin Wilde ile Simon Kristensson yapacak.
İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi 6-1 kazanan Başakşehir, rövanş karşılaşmasına önemli avantajla çıkacak.
Başakşehir'in olası yeni rakibi
Başakşehir turu geçmesi durumunda 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Iberia Tiflis ile Partizani arasında Gürcistan'da oynanan ilk maçı Tiflis ekibi 2-0 kazandı.
Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.