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Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, San Marino'da tur için sahaya çıkacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
RAMS Başakşehir, San Marino'da tur için sahaya çıkacak

İstanbul

San Marino Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan Granit Maqedonci yönetecek. Maqedonci'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Robin Wilde ile Simon Kristensson yapacak.

İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi 6-1 kazanan Başakşehir, rövanş karşılaşmasına önemli avantajla çıkacak.

Başakşehir'in olası yeni rakibi​​​​​​​

Başakşehir turu geçmesi durumunda 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Iberia Tiflis ile Partizani arasında Gürcistan'da oynanan ilk maçı Tiflis ekibi 2-0 kazandı.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

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