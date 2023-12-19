RAMS Başakşehir, EMS Yapı Sivasspor'u mağlup etti

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, EMS Yapı Sivasspor'u 3-1 yendi.
İlk Yarı
26. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Orta sahada kaptığı topla Başakşehir kalesine doğru hareketlenen Saiz, ceza yayı önünden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
41. dakikada Berkay Özcan'ın uzak mesafeden şutunda top farklı şekilde auta gitti.
43. dakikada Yunus Konak'ın ceza sahası içinde Piatek'e müdahalesinin ardından hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru eşitledi: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
İkinci Yarı
49. dakikada ev sahibi ekip bir penaltı daha kazandı. Charisis'in ceza sahası içinde Abeid'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan, penaltıya karar verdi. 51'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek, bir kez daha topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
54. dakikada sağdan kullanılan köşe atışı sonrasında topu ceza sahası içinde önünde bulan Duarte'nin vuruşunda, kaleciyi geçen topu savunma çizgi üzerinden çıkardı.
62. dakikada Başakşehir'in üçüncü golü geldi. Abeid'in ceza yayı sağ çaprazından şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı sektirdi. Altıpasa hareketlenen Pelkas, topu ağlara gönderdi: 3-1.
75. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağdan içeri gönderdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Manaj'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
90+1. dakikada Aleksic'in soldan ortasında Deniz Türüç ceza sahası sağ çaprazından gelişine sert vurdu, top az farkla auta gitti.
RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
RAMS Başakşehir Teknik Sorumlusu Keçeli: "Üst sıralarda konumlanmak istiyoruz"
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 3-1 yenen RAMS Başakşehir'de teknik sorumlu Mustafa Keçeli, ligde üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçeli, "Kazanmak güzel. Üst sıralarda konumlanmak istiyoruz. Ligde iki blok var. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışındaki takımlar, yüksek puanla gidecek gibi gözükmüyor. Kazanıp yukarı çıkmak istiyorduk. Sivasspor, puanlarının çoğunu deplasmanda aldı. Sivas iyi bir geçiş takımı, iyi çalıştık o konuda. Oyun kurma ve ceza sahası girişlerimiz iyiydi. İki penaltı aldık. Birkaç sorunumuz var, onları da transferlerle halletmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Çetin: "İkinci yarının başındaki penaltı da bizi oyundan düşürdü"
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 3-1 yenilen EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, üst üste penaltıların kendilerini oyundan düşürdüğünü söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetin, "Maça iyi başladık. İstediğimiz zamanda golü de bulduk ama son dakikalardaki penaltı 1-1'e sebep oldu. Başakşehir'in üstün oynayacağını tahmin ediyorduk. İçeriye 1-1 girmemiş olsak daha iyi olacaktı. İkinci yarının başındaki penaltı da bizi oyundan düşürdü." değerlendirmesinde bulundu.
Maçın hakeminin kararlarını da değerlendiren Çetin, "Umarım hakemler haklıdır. Öteki türlü bizim için sıkıntı oluyor. Nedense bize çok rahat ve emin çalınıyor düdükler. Umarım hakemler haklılardır. Bizim de canımız yanıyor. Burada 1-0 öne geçmişken puan ya da puanlar alabilirdik." ifadelerini kullandı.
Hakemlerin VAR'a rağmen hatalar yaptığını söyleyen Çetin, "Yurt dışında bu kadar hata olmuyor. VAR'a rağmen hatalı kararlar çıkıyor, sıkıntı bu. Hakemlere saygılıyız. Geçen haftaki olayı onaylamıyoruz. VAR olmasına rağmen yapılan hatalar kulüplere zarar veriyor. İnsanlar geriliyor, mutsuz oluyor. Avrupa'da bu kadar olduğunu düşünmüyorum. İstikrarlı kararlar olmuyor. Başka takıma çalınanlar başka bir takıma çalınmadığında sıkıntı yaşanıyor." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.