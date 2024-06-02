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Spor, Futbol

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Can Öcal  | 02.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Rachid Ghezzal, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı

İstanbul

Siyah-beyazlı takımda dördüncü sezonunu tamamlayan 32 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur. Teşekkür etmekten başka söyleyecek bir şey yok. Çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma (kardeşlerime) ve teknik ekiplere, saha içinde bu anları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bana ve aileme her gün yardımcı olan perde arkasındaki tüm çalışanlara da çok teşekkür ederim. Son olarak da sevgili Beşiktaş taraftarları, sizlere de sonsuz sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim. Bir kez kartal olduysan hep öyle kalırsın."

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta bir Süper Lig, iki Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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