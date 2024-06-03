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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, play-off'ta 27. kez finalde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 57. şampiyonun belirleneceği play-off'un yarı final serisinde Karşıyaka'yı 3-0 yenerek finale yükselen Anadolu Efes, play-off tarihinde 27. kez final oynayacak.

Ali Korkmaz  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Anadolu Efes, play-off'ta 27. kez finalde

İzmir

Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'u her iki maçta da yenerek yarı finalde Pınar Karşıyaka ile eşleşti. Geçen sezon finalde mağlup ettiği rakibini serinin 3 maçında da yenen Anadolu Efes, adını finale yazdırdı.

Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet serisinin galibi olacak.

Bu sezona kadar ligde 16 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanına sahip Anadolu Efes, bu şampiyonluklarının 14'ünü play-off'ta yaşadı. 1983-1984 sezonundan bu yana 40. defa oynanan play-off'ta 27. kez finale yükselen Anadolu Efes, daha önceki 26 finalin 14'ünü kazanırken, 12'sini kaybetti.

Lacivert-beyazlı ekip, play-off'ta final oynadığı 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2008-2009, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarını şampiyon tamamlamıştı.

Anadolu Efes finale yükseldiği 1985-1986, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2005-2006, 2006-2007, 2009-2010, 2011-2012, 2014-2015, 2015-2016 ve 2021-2022'de ise ikincilikle yetinmişti.

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