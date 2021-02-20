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Spor, Futbol

Profesyonel liglerde galibiyeti olmayan takım kalmadı

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'un Royal Hastanesi Bandırmaspor'u mağlup etmesiyle 2020-2021 sezonunda profesyonel liglerde 3 puan almayan ekip kalmadı.

Ali Korkmaz   | 20.02.2021
Profesyonel liglerde galibiyeti olmayan takım kalmadı

izmir

Ligde 22. haftaya son sırada giren Eskişehirspor, konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetine ulaştı. Eskişehirspor, ligdeki son galibiyetini geçen sezonun 21. haftasında 8 Şubat 2020'de Altınordu karşısında 3-0'lık skorla elde etmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen sezon düşmenin kaldırıldığı ligde Eskişehirspor, bu sezon son sırada mücadelesini sürdürüyor.

Profesyonel liglerde her ekibin en az 1 galibiyeti var

Süper Lig'de 21, TFF 1. Lig'de 18, Misli.com 2. Lig'de iki grupta 39 ve Misli.com 3. Lig'de dört grupta 67 takım olmak üzere toplam 145 takımın yer aldığı profesyonel liglerde galip gelemeyen son takım Eskişehirspor da 3 puanla tanıştı.

Eskişehirspor'dan önce galibiyeti olmayan ekiplerden Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'taki Kardemir Karabükspor, 22. haftada 7 Şubat Pazar günkü mücadelede Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetine imza atmıştı.

Bu 2 ekip gibi galibiyete geç ulaşan takımlardan MKE Ankaragücü, ilk 3 puanını 12. hafta mücadelesinde 12 Aralık 2020'de İttifak Holding Konyaspor'u 4-3 yenerek elde etmişti.

Ankara ekibinin 6. haftada Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti. 15 Aralık 2020'de oynanan müsabakayı MKE Ankaragücü 2-0 kazanmıştı.

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