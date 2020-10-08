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Spor, Futbol

PFDK'den Sumudica'ya 1 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 1 maç men cezası verdi.

Hilmi Sever   | 08.10.2020
PFDK'den Sumudica'ya 1 maç men cezası Fotoğraf: Kerem Kocalar/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle teknik direktör Mariusi Sumudica'ya 1 maç men ve 26 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul ayrıca, Yukatel Denizlispor Kulübünü 150 bin lira ve Trabzonspor Kulübünü de 24 bin lira para cezasına çarptırdı.



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