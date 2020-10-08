PFDK'den Sumudica'ya 1 maç men cezası

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle teknik direktör Mariusi Sumudica'ya 1 maç men ve 26 bin lira para cezası uyguladı.
Kurul ayrıca, Yukatel Denizlispor Kulübünü 150 bin lira ve Trabzonspor Kulübünü de 24 bin lira para cezasına çarptırdı.
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