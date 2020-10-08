Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde milliler kasım ayı maçlarını Türkiye'de oynayacak
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yer aldığı gruplarda Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım ayı maçlarına Türkiye ev sahipliği yapacak.
Ankara
Alınan kararla birlikte, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yer aldığı grupların kasım ayı maçlarının İstanbul'da gerçekleştirileceği aktarıldı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yer aldığı E Grubu'nda 13-16 Kasım'da Türkiye'de oynanacak maçlar şöyle:
Türkiye-Arnavutluk
Litvanya-Sırbistan
Türkiye-Sırbistan
Arnavutluk-Litvanya
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'nda 26-29 Kasım'da Türkiye'de yapılacak maçlar ise şu şekilde:
Türkiye-Hırvatistan
Hollanda-İsveç
İsveç-Hollanda
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