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Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde milliler kasım ayı maçlarını Türkiye'de oynayacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yer aldığı gruplarda Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım ayı maçlarına Türkiye ev sahipliği yapacak.

Erkan Tiryaki   | 08.10.2020
Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde milliler kasım ayı maçlarını Türkiye'de oynayacak

Ankara
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, FIBA Avrupa Yönetim Kurulunun toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nin fanus sisteminde oynanmasına karar verildi.

Alınan kararla birlikte, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yer aldığı grupların kasım ayı maçlarının İstanbul'da gerçekleştirileceği aktarıldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yer aldığı E Grubu'nda 13-16 Kasım'da Türkiye'de oynanacak maçlar şöyle:

Türkiye-Arnavutluk

Litvanya-Sırbistan

Türkiye-Sırbistan

Arnavutluk-Litvanya

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'nda 26-29 Kasım'da Türkiye'de yapılacak maçlar ise şu şekilde:

Türkiye-Hırvatistan

Hollanda-İsveç

İsveç-Hollanda

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