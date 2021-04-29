Euro
9.98
Dolar
8.22
BIST 100
1,401.52
Altın
1,773.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

PFDK'den MKE Ankaragücü'nün Angolalı futbolcusu Geraldo'ya 2 maç men

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü'nün Angolalı futbolcusu Geraldo'ya 2 maç men cezası verdi.

Emre Doğan   | 29.04.2021
PFDK'den MKE Ankaragücü'nün Angolalı futbolcusu Geraldo'ya 2 maç men

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Geraldo'ya rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası uygulandığı belirtildi.

Kurulun çeşitli gerekçelerle Yeni Malatyaspor'a 196 bin, Medipol Başakşehir'e 24 bin ve MKE Ankaragücü'ne ise 10 bin 500 lira para cezası verdiği aktarıldı.

TFF 1. Lig'den Tuzlaspor'un 63 bin, Adana Demirspor'un da 12 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa ülkeleri Kovid-19 dönemini yasaklarla geçiriyor
Fransa Kovid-19 kısıtlamalarını 4 aşamada kaldırmaya hazırlanıyor
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu aştı
Türkiye'de 37 bin 674 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 339 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan'da Kovid-19 salgınındaki gidişat Afrika'yı alarma geçirdi

Benzer haberler

PFDK'den MKE Ankaragücü'nün Angolalı futbolcusu Geraldo'ya 2 maç men

PFDK'den MKE Ankaragücü'nün Angolalı futbolcusu Geraldo'ya 2 maç men

Fatih Terim'den TFF'nin 'sağduyu' çağrısına yanıt

Milli futbolcu Ozan Kabak'a göre defans oyuncuları tehlikeyi önceden sezmeli

Trabzonsporlu futbolcu Berat Ayberk Özdemir, PFDK'ye sevk edildi

Trabzonsporlu futbolcu Berat Ayberk Özdemir, PFDK'ye sevk edildi
Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sivasspor'un yenilmezlik serisi 15 maça çıktı

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 15 maça çıktı