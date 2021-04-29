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Spor, Futbol

Fatih Terim'den TFF'nin 'sağduyu' çağrısına yanıt

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İttifak Holding Konyaspor ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamalar sonrası Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) futbol camiasını sağduyuya davet eden çağrısına yanıt verdi.

Emre Doğan   | 29.04.2021
Fatih Terim'den TFF'nin 'sağduyu' çağrısına yanıt

İstanbul

Deneyimli teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de oynadığımız son müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya akredite edilen medya mensupları tarafından yöneltilen bir soruyu yanıtlamam üzerine, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi sitesi üzerinden tarafıma verdiği garip yanıtı şaşkınlıkla karşıladım." ifadelerini kullandı.

"Söz konusu basın toplantısında, ne kulübüm Galatasaray'la ne de kendimle alakalı olan bir soru ile karşılaşmamın ardından, sorunun muhatabı olmadığımı, konu ile ilgili gerekli bilgilerin TFF'nin İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Başkan Vekili Mehmet Baykan aracılığıyla verilebileceğini aktardım." diyen Fatih Terim, şöyle devam etti:

"Sorunun muhatabı doğru gösterilmiş olacak ki bugün konu üzerinde gerekli aydınlatılma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapıldı. Bu vesileyle yardımcı antrenörümüz Ümit Davala ile birlikte ikişer müsabakadan men cezası aldığımız Çaykur Rizespor maçında yaşanan tartışmada rakip kulüp temsilcisinin söylemlerinin raporlara 'eksik' veya 'yanlış' yansıtıldığını biz de öğrenmiş olduk. Bu noktada Türkiye'de futbolun geliştirilmesiyle ilgili birçok konuda vermedikleri, zaman zaman başkanlık düzeyinde olmak üzere mensuplarına yöneltilen çok sayıda suçlamaya göstermedikleri reaksiyonu, bir basın toplantısında sorulan soru üzerine jet hızıyla vermelerinden ötürü Türkiye Futbol Federasyonunu ve ilgili kişileri konu hakkındaki hassasiyetleri için tebrik ediyorum."

Fatih Terim, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu sağduyuya davet eden Türkiye Futbol Federasyonunun, belki de tarihte ilk kez bir teknik direktörün, kendileri tarafından organize edilen basın toplantısında herhangi bir ihlal veya hakaret içermeyen söylemini niyet okuyarak resmi sitesinden yanıtlaması, kurulları ile beraber kulübüm Galatasaray'a ve tarafıma bakış açılarını ve yaklaşımlarını bir kez daha açıkça göstermiştir. Daha önce kamuoyunda defalarca paylaştığım fikirlerimi destekleri için kendilerine ayrıca teşekkür ederim."

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