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Spor, Futbol

PFDK'den Luyindama'ya 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu , Galatasaraylı oyuncu Christian Luyindama'ya 2 maç men cezası verdi.

Ercan Çakar   | 09.04.2019
PFDK'den Luyindama'ya 2 maç ceza

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı oyuncu Christian Luyindama'ya 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Ziraat Türkiye Kupası'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Luyindama'ya 2 maç men cezası verdiği duyuruldu.

PFDK'nın Balıkesirspor Baltok futbolcusu Andrija Vukovic'e 1 maç men ve 6 bin 500 lira, Kardemir Karabükspor'a 20 bin lira, Abalı Denizlispor'a da 10 bin lira ceza uyguladığı aktarıldı.


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