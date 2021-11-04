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Spor, Futbol

PFDK'den Konyaspor ve Göztepe'ye para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor ve Göztepe'ye para cezası verdi.

Emrah Oktay   | 04.11.2021
PFDK'den Konyaspor ve Göztepe'ye para cezası

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Konyaspor'a ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında stada usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle 100 bin lira, taraftarının neden olduğu saha olaylarından dolayı ise 32 bin lira olmak üzere toplamda 132 bin lira para cezası kesti.

Kurul, Göztepe'ye de takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 9 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Disiplin kurulu ayrıca Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Manisa FK'nin başkanı Mevlüt Aktan'a 4 bin, Gençlerbirliği'ne ise 4 bin 500 lira para cezası uyguladı. Gençlerbirliği'nin bazı taraftarlarının da bir sonraki iç saha maçı için elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi.

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