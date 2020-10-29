Euro
9.67
Dolar
8.29
BIST 100
1,126.99
Altın
1,867.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

PFDK'den Josef de Souza ile Amilton'a ikişer maç men cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza ile Fraport TAV Antalyasporlu oyuncu Amilton'a ikişer maç men cezası verdi.

Ercan Çakar   | 29.10.2020
PFDK'den Josef de Souza ile Amilton'a ikişer maç men cezası

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'de takımlarının oynadığı maçlarda rakip futbolculara yönelik ciddi faulleri nedeniyle Josef de Souza ile Amilton'a ikişer maç men cezası verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'e 30 bin lira para cezası uygulayan PFDK'nin, Trabzonspor maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan 1907 Loca D, F, H blokta yer alan Fenerbahçeli taraftarların elektronik biletlerinin bir sonraki iç saha maçı için bloke edilmesine karar verdiği aktarıldı.

Kurulun, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Denizlispor Kulübü idarecisi Yavuz Cinkaya, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivasspor Kulübü görevlisi Erhan Erdoğan ve Çaykur Rizespor Kulübü görevlisi Mustafa Demirci'ye de ihtar cezası verdiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 9 Mayıs'a kadar uzatıldı
Polonya'da günlük vaka sayısı 20 bini geçti
Belçika'da hastanelerdeki doluluk alarm veriyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 233 bini geçti
Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısı yarın İstanbul'da düzenlenecek

Benzer haberler

PFDK'den Josef de Souza ile Amilton'a ikişer maç men cezası

PFDK'den Josef de Souza ile Amilton'a ikişer maç men cezası

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin adalesinde zorlanma tespit edildi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Seriye devam etmek istiyoruz

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo: Yolumuz uzun

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo: Yolumuz uzun
Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier: Uygun koşullar oluşursa burada kalmak isterim

Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier: Uygun koşullar oluşursa burada kalmak isterim
TFF'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz

TFF'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz