Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin adalesinde zorlanma tespit edildi

İstanbul
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolden geçirildiği belirtilerek, "Gökhan Töre'nin MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.