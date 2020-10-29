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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin adalesinde zorlanma tespit edildi

Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlık geçiren Gökhan Töre'nin adalesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi.

Ercan Çakar   | 29.10.2020
Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin adalesinde zorlanma tespit edildi

İstanbul

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolden geçirildiği belirtilerek, "Gökhan Töre'nin MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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