Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Galatasaray'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de 31 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile oynanacak maç öncesinde futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanların Kovid-19 PCR testlerinin sonuçlandığı, bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada oyuncunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.