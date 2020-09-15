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Spor, Futbol

PFDK'den Galatasaray'a para cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 24 bin lira para cezası verdi.

Ercan Çakar   | 15.09.2020
PFDK'den Galatasaray'a para cezası

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 24 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçında, kulübe tescilli olmayan futbolcularını oynatması ve daha önce aynı hususta uygulanan ihtar cezası dikkate alınarak Galatasaray'a 24 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

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