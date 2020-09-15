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Vedat Muric'in bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi konusunda Lazio ile 17,5 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Ercan Çakar   | 15.09.2020
Vedat Muric'in bonservis bedeli belli oldu

İstanbul

Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi konusunda İtalya'nın Lazio Kulübü ile 17,5 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muric'in İtalyan Kulübü Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17,5 milyon avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Açıklamada, transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarına bağlı olarak Lazio'nun, sarı-lacivertli kulübe aşamalı olarak azami net 2,5 milyon avro bonus bedeli ödeyeceği belirtildi. 

Ayrıca, Muric'in ileride diğer bir kulübe transferi halinde Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Fenerbahçe Kulübüne, İtalyan kulübünün yüzde 5 bonus bedeli ödeyeceği kaydedildi. 

Öte yandan sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan veda mesajında, "2019-2020 sezonunda formamızı giyen Vedat Muric, İtalya'nın Lazio takımına transfer olmuştur. Vedat'a oynadığı sürece verdiği katkı ve gösterdiği mücadele için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz. Yolun açık olsun." ifadelerine yer verildi.

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