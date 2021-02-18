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Spor, Futbol

PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübüne para cezası verdi.

Süha Gür   | 18.02.2021
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası

İstanbul

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşma sonrasında futbolcularının kulüp televizyonuna takım otobüsünün bulunduğu park alanında röportaj vermelerinden dolayı, sarı-lacivertlilere talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Öte yandan kurulun, MKE Ankaragücü oyuncusu Michal Pazdan'a, Hes kablo Kayserispor maçında rakip takım oyuncusuna ciddi faulü gerekçesiyle 2 resmi müsabakadan men cezası uyguladığı aktarıldı.​​​​​​​

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