Euro
8.45
Dolar
7.00
BIST 100
1,546.41
Altın
1,769.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Çelik konuşuyor
logo
Futbol, Dünyadan Spor

Liverpoollu Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi

İngiltere ekibi Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Mutlu Demirtaştan   | 18.02.2021
Liverpoollu Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi

Istanbul

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının oynandığı haftanın 11'ini belirledi.

Liverpool'un Almanya temsilcisi Leipzig'i 2-0 yendiği mücadelede 90 dakika görev yapan Ozan Kabak'ın da yer aldığı 11'de şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Alisson Becker (Liverpool)

Defans: Trent Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Andy Robertson (Liverpool)

Orta saha: Federico Chiesa (Juventus), Suso (Sevilla), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Muhammed Salah, Sadio Mane (Liverpool)

Forvet: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 502 bin 555'e yükseldi
KKTC'de basın mensuplarına Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya'da son 24 saatte 534 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Bakan Koca 100 bin nüfusta Kovid-19 vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı
Salgında bir yılı geride bırakan İspanya'da yoksulluk arttı, gıda yardımı kuyrukları uzadı

Benzer haberler

Liverpoollu Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi

Liverpoollu Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi

Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü

Liverpool'da Ozan Kabak 'maçın adamı' seçildi

Ozan Kabak'lı Liverpool Leipzig engelini aştı

Ozan Kabak'lı Liverpool Leipzig engelini aştı
UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçının 2 hakemini yargılayacak

UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçının 2 hakemini yargılayacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig-Liverpool maçı Macaristan'da yapılacak

Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig-Liverpool maçı Macaristan'da yapılacak