'Üç büyükler'de maç hazırlıkları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava, Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ve Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İSTANBUL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Ekim Perşembe günü oynayacağı Spartak Trnava maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Slovakya'nın Spartak Trnava takımını ağırlayacak Fenerbahçe ara vermeden çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan habere göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Çaykur Rizespor maçında görev yapan isimler yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda yapılan maçla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Galatasaray'da Porto maçı hazırlıkları

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Porto ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda Galatasaraylı futbolcular, ısınma bölümünde hareketlilik çalışmaları yaptı.

Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı oyuncuların oyunsal formda taktik idman yaptığı belirtildi.

Antrenman, yenileme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Beşiktaş'ta Malmö maçı hazırlıkları

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta maçında İsveç temsilcisi Malmö ile 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açılamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda Beşiktaşlı futbolcular kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Adriano Correia'nın takımdan ayrı olarak sahada çalıştığı bildirildi.

Takım halinde yapılan ısınmanın ardından istasyon koşuları ve stretching yapan siyah-beyazlılar, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışması gerçekleştirdi.

Taktik programın yer aldığı bölümde Beşiktaşlı futbolcular yarım sahada yapılan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla günü tamamladı.