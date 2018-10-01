Mustafa Denizli, Kasımpaşa yolunda

Kasımpaşa kulübü sportif direktörü Bilgin, "Mustafa hoca bugün tesisleri gezdi. İlk görüşmemiz olumlu geçti. Yarın bir görüşme daha yapacağız" dedi.

İSTANBUL

Teknik direktör Kemal Özdeş ile yolları ayrılan Kasımpaşa, tecrübeli çalıştırıcı Mustafa Denizli ile görüşüyor.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Mustafa Denizli, yönetim kurulu üyesi Mehmet Fatih Saraç ile Kemerburgaz Tesisleri'ni gezdi.

Kasımpaşa Kulübünün sportif direktörü Nursal Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denizli ile tesislerde bir araya geldiklerini belirterek, "Mustafa hoca bugün tesisleri gezdi. İlk görüşmemiz olumlu geçti. Yarın bir görüşme daha yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sezona 4'te 4'le iyi bir başlangıç yapan lacivert-beyazlılar, ligdeki son 3 maçını kaybetti. Teknik direktör Kemal Özdeş, yönetimle yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle görevini bırakmıştı.

Muhabir: Emre Doğan