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Spor, Futbol

PFDK'den Fenerbahçe'ye ihtar cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübüne ihtar cezası verildiğini açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
PFDK'den Fenerbahçe'ye ihtar cezası

İstanbul

Kuruldan yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın RAMS Başakşehir ile 11 Haziran'da oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalinde sportif ekipman talimatına aykırı eylemi nedeniyle ihtar cezası verildiği belirtildi.

Kupa finalinde RAMS Başakşehir'i 2-0 yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, seremoniye 5 yıldızlı formayla katıldığı için PFDK'ye sevk edilmişti.


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