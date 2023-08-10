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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'in özetleri TRT Spor'da

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda haftanın maçlarının özet görüntüleri TRT Spor'da yayımlanacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Trendyol Süper Lig'in özetleri TRT Spor'da

İstanbul

Sezon boyunca oynanacak 380 maçın özet görüntüleri TRT Spor'dan ekrana gelecek. Ayrıca Süper Lig'deki tüm karşılaşmalar da canlı yayınla TRT Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak.

Trendyol 1. Lig'in tüm maçları ise TRT Spor'da canlı yayımlanacak.

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