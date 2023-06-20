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Spor, Futbol

PFDK'den Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'e para cezası

Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formayla çıktığı için PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçe'nin savunmasında belirtilen hususların araştırılmasına, bu nedenle de incelemenin devamına karar verildi.

Bozhan Memiş  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
PFDK'den Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'e para cezası

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 456 bin 500 lira, Medipol Başakşehir'e ise 56 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'ye taraftarının olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 10 bin lira, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezonda 6. kez yapılması sebebiyle 237 bin 500 lira ve kulüp TV görevlilerinin saha içinden görüntü alması ve flaş röportaj alanı dışında röportaj yapılması dolayısıyla 125 bin lira, toplamda 456 bin 500 lira para cezası verildi.

Aynı müsabakada taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Medipol Başakşehir de 56 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Bu arada Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, kupa seremonisine 5 yıldızlı formayla çıktığı için "Sportif ekipman talimatına" uymadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmişti.

Kurul, Fenerbahçe'nin disipline sevkiyle ilgili yaptığı savunmada belirtiği hususların araştırılmasına, bu nedenle de incelemenin devamına karar verdi.

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