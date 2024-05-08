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Ön iniş takımları arızalanan yabancı bir şirkete ait kargo uçağı, İstanbul Havalimanı'na gövde üzerine iniş yaptı.
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Spor, Futbol

PFDK'den Fatih Karagümrük futbolcusu Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrük futbolcusu Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza verdi.

Dilek Erol  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
PFDK'den Fatih Karagümrük futbolcusu Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Mondihome Kayserispor ile oynanan müsabakada Sofiane Feghouli'ye, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maç men ve 26 bin lira, ihraç sonrası hakeme yönelik hakareti sebebiyle de 3 maç men ve 39 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

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